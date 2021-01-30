Зимбабве ведет переговоры с Россией о закупке вакцины от коронавируса

ПРЕТОРИЯ, 30 января. /ТАСС/. Правительство Зимбабве ведет переговоры с Россией, Китаем и Индией о закупке вакцины от коронавируса в количестве 20 млн доз. Об этом сообщил в субботу новостной портал The Zimbabwe Mail со ссылкой на интервью с министром финансов и экономического планирования страны Мтули Нкубе.

"Мы ведем переговоры с Китаем, Индией и Россией о поставках вакцин, обсуждаются все варианты, - заявил министр. - Правительство выделило более $100 млн на вакцину от COVID-19. Согласно нашим оценкам, каждая доза приобретаемой вакцины обойдется в $5. Мы планируем вакцинировать не менее 10 млн человек, чтобы добиться в стране группового иммунитета к коронавирусу".

Министр отметил, что Зимбабве намерена импортировать вакцину, как только завершится работа специальной научной группы, ведущей анализ существующих препаратов. "Вакцина поступит немедленно после соответствующего решения экспертов", - подчеркнул он.

Глава ведомства заметил, что марта прошлого года, когда в стране началась эпидемия, власти уже потратили на борьбу с коронавирусом 25 млрд зимбабвийских долларов (около $70 млн). "Мы укрепили нашу систему здравоохранения, которая призвана противостоять пандемии", - подчеркнул Нкубе.

Правительство Зимбабве 29 января продлило еще на две недели - до 15 февраля - действующие в стране жесткие карантинные меры по борьбе с новым коронавирусом. Повторный общенациональный карантинный режим был введен в Зимбабве 5 января распоряжением президента страны Эммерсона Мнангагвы сроком на 30 дней. Он предусматривает комендантский час с 18:00 до 6:00, ограничения на передвижение транспорта, запрет на выход из дома без срочной необходимости. Магазины и компании в сфере услуг должны завершать свою работу к 15:00. Отменены все массовые мероприятия.

На текущий день в Зимбабве выявлено 32 646 инфицированных коронавирусом, умерли 1 160. После инфицирования умерли четыре члена кабинета министров Зимбабве, при этом трое из них, включая главу МИД, - за последние две недели.