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AP: власти Венесуэлы наняли за $6 млн юриста в США, чтобы избежать санкций

По сведениям агентства, договоренности с юристом были достигнуты через американское подразделение венесуэльской государственной нефтегазовой компании PDVSA в 2017 году

НЬЮ-ЙОРК, 30 января. /ТАСС/. Власти Венесуэлы в попытках избежать введения в отношении них санкций США наняли за $6 млн американского адвоката Маршу Вайс, которая занимается лоббистской деятельностью и оказывает поддержку Демократической партии. Об этом сообщило в субботу агентство Associated Press со ссылкой на источники и документы, оказавшиеся в распоряжении агентства.

По сведениям АP, договоренности с Вайс были достигнуты через американское подразделение венесуэльской государственной нефтегазовой компании PDVSA в 2017 году. Как отмечает АP, Вайс позже ездила в Каракас, где встречалась с представителями властей Венесуэлы.

Как утверждается в материале, Вайс отрицает, что занималась лоббистской деятельностью в интересах Каракаса. Она подчеркивает, что не получала средства от PDVSA. В публикации констатируется, что в итоге администрация Дональда Трампа, являвшегося в то время президентом США, ввела санкции в отношении Венесуэлы. По сведениям источников агентства, Вайс выплатили только половину из $6 млн. От нее также потребовали вернуть часть средств.

Как говорится в публикации, ранее стало известно, что власти Венесуэлы также наняли за $50 млн бывшего члена Палаты представителей Конгресса США Дэвида Риверу для оказание консультационных услуг PDVSA. По сведениям агентства, он также безуспешно пытался предотвратить введение санкций против Каракаса.

Теги
СШАВенесуэла
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