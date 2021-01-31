Власти США обязали транспортные компании обеспечить ношение масок пассажирами

НЬЮ-ЙОРК, 31 января. /ТАСС/. Федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США в свете пандемии коронавируса предписали компаниям, являющимся операторами общественного транспорта в стране, следить за тем, чтобы все пассажиры носили защитные маски. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в субботу на сайте организации.

Как следует из документа, требования распространяются на авиалайнеры, автобусы, поезда, метро, паромы, транспортные суда и такси, а также на любые станции и зоны ожидания для пассажиров. Компаниям предписано "обязать всех людей на транспорте носить маски во время посадки и высадки, а также во время движения".

Самих пассажиров ЦКПЗ также обязывают соблюдать указанные требования. Исключения сделаны лишь для детей младше двух лет и некоторых групп инвалидов. Маски можно снимать для приема пищи и лекарств. Соответствующие правила вступают в силу в полночь на 2 февраля по местному времени, говорится в документе.

"Транспортные системы США имеют жизненно важное значение, - подчеркнула глава федеральных ЦКПЗ Рошель Валенски. - Учитывая, в какой степени взаимосвязана большая часть транспортных систем в стране и мире, когда инфицированный пользуется общественным транспортном без маски, а окружающие тоже не носят масок, риск распространения инфекции между штатами и странами может быстро возрасти".

В ЦКПЗ отметили, что за несоблюдение указанных норм могут быть наказаны как пассажиры, так и компании. Какие именно меры предусматриваются, не уточняется. Вместе с тем, в опубликованных документах констатируется, что центры рассчитывают на добровольное выполнение всех указанных правил.

Указ Байдена

Новый президент США Джо Байден 21 января подписал указ, согласно которому власти страны должны обязать жителей носить маски в общественном транспорте и на территории, которая принадлежит федеральному правительству. При администрации предыдущего американского лидера Дональда Трампа носить маски в общественном транспорте было рекомендовано, однако это не являлось обязательным.

Многие транспортные компании США ранее уже сделали ношение масок необходимым условием для того, чтобы воспользоваться их услугами. Власти многих городов и штатов также уже ввели аналогичные требования.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США выявлено более 26 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 439,3 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.