Великобритания запускает процесс присоединения к Транстихоокеанскому партнерству

ЛОНДОН, 31 января. /ТАСС/. Великобритания запускает формальный процесс присоединения страны к соглашению о Транстихоокеанском партнерстве (ТТП). Как говорится в распространенном в воскресенье заявлении министерства внешней торговли королевства, в понедельник глава ведомства Элизабет Трасс подаст запрос о членстве страны в ТТП, а в течение года начнутся переговоры об условиях ее вступления.

"Присоединение к Всеобъемлющему и прогрессивному соглашению о Транстихоокеанском партнерстве принесет пользу британскому бизнесу, расширив доступ Соединенного Королевства к стремительно растущим рынкам крупных мировых экономик, включая Мексику, Малайзию и Вьетнам", - говорится в документе.

Королевство рассчитывает на беспошлинный доступ своих товаров, в том числе алкогольных напитков и автомобилей, в страны ТТП, расширение присутствия на их рынках британских компаний, работающих в сферах услуг и высоких технологий, а также упрощение визового режима для предпринимателей. Подчеркивается, что присоединение к ТТП является ключевой частью плана британского правительства по укреплению позиций страны в сфере международной торговли после Brexit. Объемы двусторонней торговли Великобритании с 11 государствами - членами ТТП в 2019 году оцениваются в £111 млрд ($152 млрд по текущему курсу). По сравнению с 2016 годом этот показатель увеличился на 8%.

Первоначальное соглашение о Транстихоокеанском партнерстве (ТТП) после семи лет переговоров было заключено 6 февраля 2016 года в Новой Зеландии. Подписи под документом поставили представители 12 государств - Австралии, Брунея, Вьетнама, Канады, Малайзии, Мексики, Новой Зеландии, Перу, Сингапура, США, Чили и Японии. Однако Дональд Трамп, в том же году вступивший в должность президента США, сразу после этого объявил о выходе Соединенных Штатов из ТТП. В итоге оставшиеся 11 государств в мае 2019 года подписали новый документ о создании зоны свободной торговли - Всеобъемлющее и прогрессивное соглашение о Транстихоокеанском партнерстве.

Соглашение вступило в силу 30 декабря 2018 года. К настоящему времени его уже ратифицировали Австралия, Вьетнам, Канада, Новая Зеландия, Мексика, Сингапур и Япония. Сейчас 13% ВВП планеты приходятся на страны этого объединения, в которых проживают около 500 млн человек. В ноябре прошлого года Китай объявил о намерении рассмотреть вопрос о присоединении к соглашению. Администрация нового президента США Джо Байдена пока не занимается вопросом о возвращении страны в состав ТТП.