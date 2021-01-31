Генпрокурор Белоруссии предложил наказывать участников несанкционированных акций

МИНСК, 31 января. /ТАСС/. Генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед предложил внести в Уголовный кодекс изменения, позволяющие привлекать к ответственности не только организаторов, но и участников несанкционированных акций протеста, а также тех, кто их финансирует. Об этом он заявил в воскресенье в эфире программы "Неделя" на белорусском телеканале СТВ.

По словам Андрея Шведа, Генпрокуратура Белоруссии предлагает усилить ответственность за экстремистскую деятельность - внести изменения и в Уголовный кодекс, в закон "О противодействии экстремизму", в иные законодательные акты. "Что касается усиления уголовной ответственности, речь идет о том, чтобы дополнить некоторые статьи Уголовного кодекса нормами о том, что уголовной ответственности будут подлежать не только организатор экстремистских формирований, их руководитель, но и любые участники, а также лица, которые оказывают содействие экстремистским формированиям, их финансируют и в любой иной форме способствуют экстремистской деятельности", - цитирует генерального прокурора Белоруссии агентство БелТА.

Андрей Швед пояснил, что под содействием генпрокуратура подразумевает распространение среди граждан экстремистских взглядов и символики, разжигание розни - любые формы действий, направленные на дестабилизацию общественной обстановки, нарушение общественного порядка и "иные противоправные и негативные последствия". Внесение изменений в нормативные акты, направленные на борьбу с экстремизмом, позволит на корню пресекать финансирование экстремистской деятельности, считает белорусский генпрокурор.

По словам Андрея Шведа, инициативы Генеральной прокуратуры с точки зрения совершенствования законодательства появляются постоянно, часть из них уже реализована. Он привел в качестве примера уже осуществленные в Белоруссии изменения в Кодексе об административных правонарушениях с целью усиления административной ответственности за участие в несанкционированных мероприятиях.

Акции протеста проходят в Белоруссии со дня президентских выборов 9 августа 2020 года, победу на которых с 80,10% голосов одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Второе место с 10,12% голосов заняла Светлана Тихановская, она не признала результаты голосования. В последнее время в Минске проходят локальные акции протеста во дворах спальных микрорайонов.