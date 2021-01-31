Во французских городах прошли манифестации против искусственного оплодотворения

ПАРИЖ, 31 января. /ТАСС/. Тысячи жителей Франции вышли в воскресенье на улицы городов в знак протеста против законопроекта о биоэтике, дающего право на репродуктивные технологии для однополых пар и одиноких людей в отсутствие отца. Организатором акций выступила ассоциация La Manif pour Tous ("Манифестация для всех").

Как сообщили устроители, главный митинг в этот день прошел в Париже. Более 5 тыс. демонстрантов собрались в воскресенье днем у здания министерства здравоохранения, чтобы потребовать от властей отказа от данного законопроекта. Многие участники протеста держали в руках плакаты с надписями "Свобода, равенство, отцовство", "Мы хотим лучшего мира".

Участники шествия разошлись во взглядах на проблему: одни считают, что искусственное оплодотворение следует запретить совсем, другие же допускают подобную процедуру, но лишь при наличии официального подтверждения брака между мужчиной и женщиной.

В Лионе демонстрация, по данным организаторов, собрала около 3 тыс. человек. Во время акции произошли столкновения сторонников и противников законопроекта. Полиция была вынуждена применить слезоточивый газ для восстановления порядка на улицах города. Также демонстрации были организованы в воскресенье в Дижоне, Коньяке и других городах. В субботу аналогичные манифестации прошли в Лилле, Бордо, Анжере, Ренне, Страсбурге.

2 февраля Сенат (верхняя палата парламента Франции) должен рассмотреть во втором чтении законопроект о биоэтике, одним из положений которого является разрешение процедуры искусственного оплодотворения для однополых пар и одиноких людей. К настоящему моменту это, как и использование биоматериала мертвого донора, запрещено. В соответствии с нынешним законодательством семейная пара должна состоять в браке не менее двух лет, прежде чем получить доступ к данной процедуре.

Ранее министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил, что выступает за принятие парламентом данного законопроекта до лета 2021 года. Этот проект был одним из предвыборных обещаний президента страны Эмманюэля Макрона.