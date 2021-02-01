Лукашенко заявил, что белорусы готовы ответить на любую провокацию на границе

МИНСК, 1 февраля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусы хотят иметь страну, от которой идут только мирные инициативы, но готовы ответить на любую провокацию.

"История нас учит тому, чтобы мы всегда были готовы ответить на любую провокацию. Еще раз подчеркиваю: наша здесь ответственность не только за Беларусь, но и [за] россиян", - сказал президент в понедельник на встрече с председателем Государственного пограничного комитета Анатолием Лаппо.

По словам Лукашенко, уровень охраны белорусскими пограничниками зоны ответственности "превосходит любую границу в мире". "Мы понимаем, что граница - это зеркало, лицо любого государства. Я могу спорить с любым, что нет такой охраны государственной границы в мире у другого государства, как в Беларуси. На этом уровне охрану государственной границы надо и поддерживать", - сказал Лукашенко.

Президент отметил, что в прошлом году государство было вынуждено уделить особое внимание обеспечению безопасности и некоторым это могло показаться "бряцанием оружием". "Ничего подобного. Мы никогда не бряцали и бряцать оружием не собираемся. Мы, как и прежде, хотим быть островком безопасности в Европе и страной, от которой идут только мирные инициативы. Это наша перспектива", - подчеркнул президент.

Лукашенко в понедельник утвердил решение по охране госграницы органами пограничной службы в 2021 году.