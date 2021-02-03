Парламент Киргизии одобрил кандидатуру Марипова на должность премьера

БИШКЕК, 3 февраля. /ТАСС/. Депутаты парламента Киргизии в среду проголосовали за назначение Улугбека Марипова новым премьер-министром республики, сообщает из зала заседаний законодательного органа корреспондент ТАСС.

За назначение Марипова единогласно проголосовали все присутствовавшие в зале депутаты. Парламентарии также одобрили состав и структуру нового кабинета министров, который приступит к исполнению обязанностей после подписания соответствующего указа президентом Садыром Жапаровым.

По словам Марипова, в целях экономии он постарался максимально сократить количество министерств и ведомств в системе исполнительной власти. Поэтому в новом правительстве останется всего 12 министерств и один государственный комитет, ранее их было почти вдвое больше. В общей сложности будут ликвидированы 28 госагентств, госкомитетов, госслужб, госинспекций и госфондов, которые вольются в состав министерств. Например, в МВД войдут Финансовая полиция и Государственная регистрационная служба. Таможенную и налоговую службы включат в состав объединенного Министерства экономики и финансов.

Состав нового правительства Киргизии изменился примерно на 60%. Свои посты сохранили председатель Госкомитета национальной безопасности Камчыбек Ташиев, вице-премьер Артем Новиков, а также руководители министерств здравоохранения и внутренних дел. Упразднены должности вице-премьеров по социально-экономическим вопросам и силовому направлению. На этой неделе президент также подписал указ о восстановлении ликвидированного шесть лет назад министерства обороны, в структуру которого вошли Госкомитет по делам обороны и Генштаб.

По словам Марипова, первоочередной задачей нового правительства он считает подготовку к возможной третьей волне пандемии коронавируса и сокращение числа проверок предпринимателей государственными структурами. Он также признал, что у республики в настоящее время нет технических возможностей для выработки дополнительных объемов электроэнергии, в связи с чем кабмин займется поисками инвесторов для модернизации сферы электроэнергетики.

Перспективы нового кабмина

15 октября прошлого года президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подал в отставку на фоне продолжавшихся на протяжении десяти дней массовых беспорядков и акций протеста против итогов прошедших 4 октября парламентских выборов. В отставку также ушли премьер Кубатбек Боронов и спикер парламента Дастанбек Жумабеков. ЦИК признал результаты выборов недействительными.

10 января в Киргизии состоялись досрочные президентские выборы. Жапаров победил в первом же туре, набрав 79,2% голосов избирателей. Одновременно с выборами состоялся референдум, на котором 80% граждан проголосовали за переход к президентской республике. По мнению большинства местных экспертов, утвержденный в среду состав правительства является переходным, поскольку весной текущего года в Киргизии состоится референдум о внесении изменений в конституцию страны и выборы в парламент, после которых кабмин автоматически уйдет в отставку.

Новый премьер-министр Киргизии родился в августе 1979 года в Ноокатском районе Ошской области республики. Его профессиональная карьера началась в 2001 году, когда Марипов пришел работать специалистом в министерство финансов. Впоследствии он работал в МЧС, а также в аппаратах правительства и парламента. В 2015-2016 годах был первым заместителем руководителя президентской администрации. Последние пять лет занимал должность председателя Счетной палаты Киргизии.