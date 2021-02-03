Глава МИД Австрии отверг привязку санкций из-за Навального к "Северному потоку - 2"

ВЕНА, 3 февраля. /ТАСС/. Вопрос санкций Евросоюза в отношении России из-за развития ситуации вокруг Алексея Навального нельзя привязывать к реализации газопровода "Северный поток - 2". Этот проект служит энергобезопасности Европы, и Россия остается в этой сфере важным партнером. Об этом заявил в среду глава МИД Австрии Александер Шалленберг.

"Я думаю, что это совершенно две разные вещи, смешиваются разные вещи (санкции из-за Навального против "Северного потока - 2" - прим. ТАСС). "Северный поток - 2" служит надежности энергоснабжения Европы. Россия является важным партнером для энергетической безопасности на европейском континенте. Она была им последнее десятилетие и останется им в будущем", - сказал министр в эфире радиостанции Ö1 в ответ на соответствующий вопрос.

По словам министра, он выступает за рассмотрение вопроса о точечных санкциях из-за ситуации с Навальным. "Я выступаю за то, чтобы мы в этом отношении принимали во внимание точечные санкции", - отметил он.

Говоря о возможностях оказания давления на Москву в связи с вердиктом Навальному, министр отметил, что у ЕС также есть возможность введения новых отдельных целенаправленных санкций в дополнение к блокировке счетов, запретам на въезд и так далее.

Шалленберг также подчеркнул, что вердикт Навальному "накладывает огромную тень" на отношения России и Евросоюза.

Симоновский суд Москвы во вторник в ходе выездного заседания в Мосгорсуде по ходатайству ФСИН заменил условный срок на 3,5 года Навальному по делу "Ив Роше" на реальный. Отбывать наказание Навальный будет в колонии общего режима. До вступления решения в силу он останется в СИЗО.