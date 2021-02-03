Белый дом изучает ультраправое движение Proud Boys на экстремизм

ВАШИНГТОН, 3 февраля. /ТАСС/. Белый дом на фоне сообщений о намерении канадских властей внести американское ультраправое движение Proud Boys ("Гордые парни") в список запрещенных террористических организаций проводит собственную проверку этой организации на предмет экстремизма. Об этом сообщила в среду на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Мы, конечно же, проводим обзор на предмет внутреннего насильственного экстремизма. Этим занимается наша команда, занимающаяся вопросами национальной безопасности", - сказала она, отвечая на вопрос о том, планируют ли США признать движение Proud Boys террористическим вслед за Канадой. "Мы [позднее] скажем больше по поводу нашей позиции", - добавила Псаки.

Ранее газета Toronto Star сообщила, что канадское правительство внесет движение Proud Boys в список запрещенных в стране террористических организаций.

По ее данным, это произойдет в самое ближайшее время. Призывы внести данную организацию в список террористических групп стали звучать в Канаде после беспорядков, которые произошли в Вашингтоне в начале января. 6 января сторонники республиканца Дональда Трампа, являвшегося в то время американским лидером, ворвались в здание Конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших 3 ноября прошлого года в стране президентских выборов, победу на которых одержал демократ Джо Байден. Толпа двинулась к зданию Конгресса, после того как Трамп обратился к своим сторонникам, собравшимся на митинге у Белого дома.

В ходе беспорядков внутри Капитолия полиция застрелила манифестантку. Кроме того, были зафиксированы не связанные между собой смерти еще трех человек, квалифицирующиеся как ЧП медицинского характера. После столкновений умер также сотрудник полиции Капитолия. Среди участников штурма, которых задержали правоохранительные органы, были и члены движения Proud Boys.