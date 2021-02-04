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В армии Израиля отказались комментировать сообщения о ракетных ударах в Сирии

Ранее агентство SANA передавало, что средства ПВО Сирии отразили ракетную атаку со стороны Израиля

ТЕЛЬ-АВИВ, 4 февраля. /ТАСС/. Пресс-служба Армии обороны Израиля не стала комментировать сообщения о ракетных ударах по военным объектам в Сирии.

"Мы не комментируем сообщения иностранных СМИ", - ответил по телефону в четверг на соответствующий запрос ТАСС представитель армейской пресс-службы.

Агентство SANA сообщило ранее, что средства противовоздушной обороны Сирии отразили в среду израильскую ракетную атаку на военные объекты в южных окрестностях Дамаска и провинции Эль-Кунейтра. По его данным, в результате ударов нанесен материальный урон, жертв нет.

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