В армии Израиля отказались комментировать сообщения о ракетных ударах в Сирии

ТЕЛЬ-АВИВ, 4 февраля. /ТАСС/. Пресс-служба Армии обороны Израиля не стала комментировать сообщения о ракетных ударах по военным объектам в Сирии.

"Мы не комментируем сообщения иностранных СМИ", - ответил по телефону в четверг на соответствующий запрос ТАСС представитель армейской пресс-службы.

Агентство SANA сообщило ранее, что средства противовоздушной обороны Сирии отразили в среду израильскую ракетную атаку на военные объекты в южных окрестностях Дамаска и провинции Эль-Кунейтра. По его данным, в результате ударов нанесен материальный урон, жертв нет.