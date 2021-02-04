Истребитель Tejas может стать носителем ракеты BrahMos

БАНГАЛОР /Индия/. 4 февраля. /ТАСС/. Индийский истребитель национальной разработки Tejas рассматривается как перспективный носитель сверхзвуковой крылатой ракеты BrahMos. Об этом сообщил журналистам содиректор российско-индийского предприятия BrahMos Aerospace Александр Максичев.

"Есть заинтересованность. Наша ракета хорошо адаптировалась с Су-30, и сейчас новый индийский самолет Tejas рассматривается как носитель нашей ракеты. Поэтому есть пожелание адаптировать ракету [для этого истребителя]", - сказал Максичев в кулуарах выставки Aero India 2021, которая проходит в Бангалоре на юге Индии.

Индийский истребитель Tejas стал символом этой выставки. Как сообщили журналистам в оргкомитете форума, логотип мероприятия вдохновлен этим боевым самолетом. Ранее в январе правительство Индии одобрило приобретение дополнительно 83 таких истребителей в обновленной модификации для ВВС страны на сумму 480 млрд рупий (около $6,5 млрд).

"Поэтому российско-индийская компания BrahMos Aerospace рассматривает возможность создания облегченного варианта ракеты BrahMos для истребителя Tejas. Как будет готово, сразу же сообщим", - отметил Максичев.

Министр обороны Индии Раджнатх Сингх во вторник в преддверии начала работы авиасалона официально открыл в Бангалоре новую линию сборки истребителей Tejas на заводе государственной авиастроительной корпорации Hindustan Aeronautics Limited.

BrahMos - сверхзвуковая крылатая ракета, которую производит совместное российско-индийское предприятие BrahMos Aerospace. Она разработана российским НПО машиностроения и индийской Организацией оборонных исследований и разработок. Первый испытательный пуск ракеты состоялся в 2001 году. Различные версии ракеты стоят на вооружении всех трех видов ВС Индии: ВВС, ВМС и сухопутных войск.