Верховный суд Белоруссии начнет процесс над экс-руководством Белгазпромбанка 17 февраля

МИНСК, 4 февраля. /ТАСС/. Верховный суд Белоруссии 17 февраля приступит к судебному разбирательству по уголовному делу в отношении бывших топ-менеджеров ОАО "Белгазпромбанк", обвиняемых в получении взяток и легализации средств, полученных преступным путем. Такое решение принято в четверг на предварительном судебном заседании по этому уголовному делу, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Назначить судебное разбирательство коллегиально в открытом судебном заседании в помещении суда Московского района Минска на 11:00 (совпадает с мск) 17 февраля 2021 года", - заявил судья Верховного суда Игорь Любовицкий.

В ходе предварительного заседания было установлено, что шесть фигурантов уголовного дела в полном объеме исполнили условия досудебного соглашения о сотрудничестве и не существует препятствий для начала рассмотрения уголовного дела в суде.

Досудебные соглашения ранее заключили шесть из восьми фигурантов уголовного дела. В соответствии с белорусским уголовным законодательством, при выполнении лицом, совершившим преступление, обязательств, предусмотренных досудебным соглашением о сотрудничестве, срок или размер наказания не может превышать половины максимального срока или размера наиболее строгого вида основного наказания.

Обвиняемые по делу

Бывшему председателю правления ОАО "Белгазпромбанк" Виктору Бабарико инкриминированы получение взятки в особо крупном размере организованной группой, а также легализация средств, полученных преступным путем, в особо крупном размере. Шести бывшим заместителям председателя правления банка предъявлено обвинение в получении взяток в особо крупном размере организованной группой. Совладелец и руководитель ООО "Активлизинг" обвиняется в даче взятки должностным лицам Белгазпромбанка в крупном размере. Вину в инкриминированных преступлениях обвиняемые, кроме Бабарико, признали в полном объеме.

Белорусские правозащитные организации обратились к спецдокладчикам ООН в связи с тем, что дело будет рассматривать Верховный суд Белоруссии и обвиняемый лишается права на апелляционное обжалование приговора.

Бабарико, который участвовал в избирательной кампании по выборам президента республики, но не был зарегистрирован в качестве кандидата, ранее заявил, что ситуация, сложившаяся вокруг кредитного учреждения, носит заказной политический характер. Национальный банк Белоруссии принял решение о введении с 15 июня 2020 года в ОАО "Белгазпромбанк" временной администрации в связи с возбуждением уголовного дела в отношении топ-менеджеров банка. 15 января нынешнего года совет директоров Белгазпромбанка (основные акционеры - компания "Газпром" и Газпромбанк) избрал председателем правления банка Надежду Ермакову.