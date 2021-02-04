Представитель ОБСЕ по СМИ обеспокоена санкциями Киева против трех украинских телеканалов

ВЕНА, 4 февраля. /ТАСС/. Приостановка вещания украинских телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK на Украине вызывает обеспокоенность. Как сообщили в четверг в Бюро представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ в ответ на запрос корреспондента ТАСС, соответствующее заявление представитель ОБСЕ Тереза Рибейру сделала в среду на встрече с постоянным представителем Украины при ОБСЕ Евгением Цымбалюком.

Согласно заявлению, на встрече речь шла "о решении Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении санкций в отношении отдельных СМИ, которое было введено в действие президентом Владимиром Зеленским 2 февраля 2021 года". "Рибейру выразила обеспокоенность по поводу санкций, которые приостановили деятельность телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne, и запросила дополнительную информацию у властей, чтобы полностью оценить решение и связанные с ним ограничения свободы СМИ. Цымбалюк согласился выполнить эту просьбу", - отметили в ОБСЕ.

Представитель ОБСЕ также указала, что украинским властям следует "найти сбалансированное и пропорциональное решение для противодействия пропаганде, решение, которое сохранит плюрализм СМИ, свободный поток информации и разнообразие мнений в соответствии с международными стандартами и обязательствами ОБСЕ". "Она предложила помощь своего бюро в предоставлении экспертных рекомендаций по этому вопросу. Представитель добавила, что когда пропаганда сводится к подстрекательству к ненависти и насилию, могут применяться соответствующие меры с использованием существующих национальных и международных правовых инструментов", - отмечается в заявлении.

Стороны также обсудили перспективу визита представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ на Украину.

Во вторник президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о применении к телеканалам "112 Украина", NewsOne и ZIK, а также их владельцу санкций сроком на пять лет. Телеканалы вынужденно ушли из эфира и ведут трансляцию через YouTube. Вместе с тем Министерство культуры и информационной политики Украины уже заявило о намерении направить запрос с требованием заблокировать их и на этом видеосервисе.