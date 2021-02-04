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Пандемия COVID-19
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МИД Китая потребовал от Би-би-си извинений за "ложь и политизацию пандемии"

В китайском внешнеполитическом ведомстве уточнили, что Пекин уже сделал по этому поводу серьезное представление британской вещательной корпорации и "готов принять дополнительные меры"

ПЕКИН, 4 февраля. /ТАСС/. Китайские власти требуют от британской вещательной корпорации Би-би-си публичных извинений за "неправдоподобные новости и политизацию пандемии нового коронавируса". Об этом сообщил в четверг МИД КНР.

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"Китайская сторона настаивает на том, чтобы представительство Би-би-си в Пекине обратило должное внимание на серьезную позицию КНР и приняло все необходимые меры для того, чтобы устранить негативное влияние, которое произвели на общественность его ложные новости, а также принесло Китаю публичные извинения", - говорится в распространенном МИД заявлении.

В нем также подчеркивается, что в последнее время Би-би-си в своих репортажах "увязывает пандемию с политикой".

Как уточнило китайское внешнеполитическое ведомство, Пекин уже сделал по этому поводу серьезное представление британской вещательной корпорации и "готов принять дополнительные меры".

В конце января Би-би-си опубликовала репортаж "54 дня", посвященный проблеме возникновения пандемии. Как говорится в предисловии к нему, "существовала бездна между тем, что знали китайские ученые и чиновники, и что они говорили миру". В нем также отмечается, что власти КНР "на протяжении недель утверждали, что вспышка под контролем", когда вирус уже получил широкое распространение.

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