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В США сообщили, что замораживают передислокацию своих войск из Германии

США замораживают передислокацию своих войск из Германии - Белый дом.

В США считают, что новый внешнеполитический курс позволит эффективно противодействовать РФ
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