Правительство Латвии запретило въезд в страну по несущественным причинам на две недели

РИГА, 5 февраля. /ТАСС/. Правительство Латвии запретило в период с 10 по 24 февраля въезд на территорию республики по несущественным причинам из всех стран Евросоюза, Европейской экономической зоны, Швейцарии и Великобритании. Такое решение было принято в пятницу на внеочередном заседании кабинета министров.

Как сообщает местное агентство LETA, соответствующие поправки разработало министерство иностранных дел страны. "Въезд в Латвию будет разрешен только по неотложным и важным причинам, которыми считаются работа, учеба, воссоединение семьи, лечение, транзит или сопровождение несовершеннолетних, возвращение на постоянное место жительства или посещение похорон", - говорится в решении правительства. При этом уже введенные требования эпидемиологической безопасности не будут отменены или изменены, и все въезжающие все равно должны будут предъявить подтверждение отрицательного результата теста на коронавирус и соблюдать режим самоизоляции.

Утвержденные правительством Латвии поправки также предусматривают, что временно не будут осуществляться международные пассажирские перевозки через аэропорты, порты и на автобусах из Великобритании, Ирландии, Португалии и в эти страны. Это связано с высоким уровнем распространения в этих странах новых штаммов коронавируса.

Первый случай заражения коронавирусом в Латвии был зафиксирован 2 марта 2020 года, в стране выявлено 69 400 инфицированных, 1 281 человек умер, на лечении в больницах находятся 995 пациентов. Вакцинация от коронавируса в республике началась 28 декабря прошлого года, с тех пор одна доза препарата была введена 17 486 жителям, две - 10 827. С 13 марта до 9 июня прошлого года в Латвии из-за пандемии действовал режим чрезвычайного положения. Решением правительства с 9 ноября до 6 декабря 2020 года в стране вновь был введен такой режим, затем его продлили до 11 января, позднее - до 7 февраля, а на этой неделе правительство заявило о намерении продлить его до 6 апреля.