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МИД Швеции отрицает участие шведского дипломата в демонстрации в России

Ранее Россия объявила его персоной нон грата, как и польского и немецкого дипломатов

СТОКГОЛЬМ, 5 февраля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Швеции подтвердило, что Россия приняла решение о высылке шведского дипломата. При этом шведское внешнеполитическое ведомство категорически отрицает, что дипломат принимал участие в демонстрации в России, пояснили корреспонденту ТАСС в МИД королевства.

"МИД может подтвердить, что Россия приняла решение о высылке шведского дипломата. В министерстве считают это совершенно неоправданным, что мы и сообщили российской стороне. В министерстве категорически отрицают утверждение России о том, что дипломат принимал участие в демонстрации в России", - сообщил представитель пресс-службы ведомства Матс Самюэльссон.

Россия объявила персонами нон грата шведского, польского и немецкого дипломата, участвовавших в незаконных акциях в Москве и Петербурге 23 января. Представители посольств Швеции, Польши и ФРГ в связи с соответствующим решением были вызваны в МИД РФ в пятницу, им был заявлен протест.

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ШвецияРоссия
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Комментируя высылку Россией дипломатов Германии, Польши и Швеции за участие в несанкционированных акциях в Москве и Петербурге 23 января, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что осуждает этот шаг
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