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Франция считает важным продолжение диалога с Россией

Комментируя высылку Россией дипломатов Германии, Польши и Швеции за участие в несанкционированных акциях в Москве и Петербурге 23 января, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что осуждает этот шаг

ПАРИЖ, 5 февраля. /ТАСС/. Франция считает важным продолжение диалога с РФ, несмотря на существующие между странами разногласия. Об этом заявил в пятницу президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в формате видеоконференции.

"У нас общая история и география, и нам важно продолжать диалог с Россией, - отметил он. - Есть позиции, которые мы разделяем, и есть такие, которые мы не разделяем, но не может быть стабильности в Европе без диалога с Россией".

Комментируя высылку Россией дипломатов Германии, Польши и Швеции за участие в несанкционированных акциях в Москве и Петербурге 23 января, Макрон заявил, что осуждает этот шаг. "Я солидарен с тремя странами, чьи дипломаты были высланы, и я продолжу излагать четкую и твердую позицию по отношению к России", - сказал он.

Теги
РоссияФранцияМакрон, Эмманюэль
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