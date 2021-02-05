Зеленский пообещал наказывать тех, кто будет вести бизнес в Крыму и Донбассе

КИЕВ, 5 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет инициировать санкции против тех, для кого ведение бизнеса в Крыму и на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса "является нормой". Видеообращение Зеленского было опубликовано в пятницу в Telegram-канале главы государства.

"Все те, для кого бизнес с этими территориями [Крымом и Донбассом] является нормой, те, для кого поддерживать связи с незаконными формированиями и псевдоструктурами на этих территориях является нормой, все они составляют угрозу Украине. А значит, страна будет с ними бороться", - сказал он, выступая на русском языке.

Зеленский подчеркнул, что он, как президент, будет действовать любыми доступными законными способами "для нейтрализации подобных угроз", в том числе при помощи санкций.

Президент Украины сделал это заявление в контексте решения Совета национальной безопасности и обороны страны ввести на пять лет санкции против владельца трех оппозиционных телеканалов в стране - "112 Украина", ZIK и NewsOne - Тараса Козака. Эти санкции, как следствие, привели к прекращению вещания этих телеканалов. Зеленский заявил, что такое решение является "законным, логичным, оправданным и справедливым", напомнив, что оно было одобрено в том числе со стороны США.

"СНБО принял решение о применении санкций к собственнику канала "112 Украина", ZIK и NewsOne. И именно это причина прекращения вещания, и единственная. А не какая-то там критика [в отношении президента]", - сказал он. Между тем Зеленский заявил, что на этих телеканалах действовали якобы "говорящие армии, которые очень профессионально обманывали и зомбировали" граждан.