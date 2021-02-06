"Евротройка", Италия и США приветствуют избрание временного руководства Ливии

ВАШИНГТОН, 6 февраля. /ТАСС/. Франция, Германия, Италия, Великобритания и США приветствуют избрание Форумом ливийского политического диалога (ФЛПД) временного руководства Ливии. Это следует из совместного заявления властей пяти государств, распространенного в пятницу пресс-службой Госдепартамента.

"Правительства Франции, Германии, Италии, Великобритании и США приветствуют достигнутое Форумом ливийского политического диалога соглашение о едином временном ливийском органе исполнительной власти, которому поручено вести страну к выборам 24 декабря 2021 года. <...> Мы призываем всех [представителей] нынешних ливийских властей и действующих лиц обеспечить плавную и конструктивную передачу всех полномочий и обязанностей новому единому органу исполнительной власти", - говорится в заявлении.

Париж, Берлин, Рим, Лондон и Вашингтон также отметили, что с момента проведения в январе прошлого года международной берлинской конференции "Ливия добилась значительного прогресса на пути к обеспечению прочного мира и стабильности". "Впереди еще долгий путь. Единый орган исполнительной власти должен будет выполнить соглашение о прекращении огня, предоставить основные государственные услуги ливийскому народу, инициировать программу <...> примирения, удовлетворить потребности национального бюджета и организовать национальные выборы. Новое временное правительство, которое будет предложено назначенным премьер-министром, должно быть действительно инклюзивным, представлять [интересы] всех ливийцев", - подчеркивается в заявлении.

Франция, Германия, Италия, Великобритания и США также призвали делегатов Форума ливийского политического диалога "поддерживать их важную функцию, гарантируя сосредоточенность нового единого исполнительного органа на подготовке и проведении выборов". "На конференции в Берлине в прошлом году международное сообщество выразило свою приверженность поддержке урегулирования конфликта в Ливии. В духе этого обещания все участники конференции должны теперь поддержать новый орган исполнительной власти в выполнении его обязанностей перед жителями Ливии, а также полностью соблюдать оружейное эмбарго и поддерживать немедленный вывод всех иностранных бойцов и наемников. Мы готовы привлекать к ответственности тех, кто угрожает стабильности и подрывает политический процесс в Ливии", - говорится в сообщении.

Форум ливийского политического диалога на заседании в Швейцарии избрал председателем Президентского совета Мухаммеда аль-Манафи, членами Президентского совета - Мусу аль-Куни и Абдаллу аль-Ляфи, премьер-министром - Абдель Хамида ад-Дбейбу. Их главной задачей будет проведение в стране общенациональных выборов 24 декабря 2021 года.