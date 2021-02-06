В Мьянме наблюдаются неполадки с интернетом

ТАСС, 6 февраля. Перебои с интернет-связью наблюдаются в субботу в Мьянме. Об этом сообщает международная некоммерческая организация NetBlocks.

Мьянма: как к власти снова пришли военные

"В Мьянме наблюдается второе массовое отключение интернета по состоянию на 10:00 в субботу по местному времени (06:30 мск - прим. ТАСС)", - говорится в публикации на странице организации в Twitter.

Отмечается, что доступ в интернет на национальном уровне упал до 54%.

Ранее в пятницу NetBlocks сообщила, что мьянманские интернет-провайдеры блокируют доступ к Twitter. В четверг агентство Reuters со ссылкой на письмо Министерства информации Мьянмы информировало о блокировке доступа к различным сервисам компании Facebook по требованию властей страны. По данным NetBlocks, пользователи из Мьянмы испытывают проблемы с Instagram, а также приложениями WhatsApp и Messenger, принадлежащими Facebook.