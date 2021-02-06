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Политический кризис в Мьянме

В Мьянме наблюдаются неполадки с интернетом

Доступ в интернет на национальном уровне упал до 54%

ТАСС, 6 февраля. Перебои с интернет-связью наблюдаются в субботу в Мьянме. Об этом сообщает международная некоммерческая организация NetBlocks.

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"В Мьянме наблюдается второе массовое отключение интернета по состоянию на 10:00 в субботу по местному времени (06:30 мск - прим. ТАСС)", - говорится в публикации на странице организации в Twitter.

Отмечается, что доступ в интернет на национальном уровне упал до 54%.

Ранее в пятницу NetBlocks сообщила, что мьянманские интернет-провайдеры блокируют доступ к Twitter. В четверг агентство Reuters со ссылкой на письмо Министерства информации Мьянмы информировало о блокировке доступа к различным сервисам компании Facebook по требованию властей страны. По данным NetBlocks, пользователи из Мьянмы испытывают проблемы с Instagram, а также приложениями WhatsApp и Messenger, принадлежащими Facebook.

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