Интернет-провайдеры в Мьянме блокируют доступ к Twitter

ТАСС, 5 февраля. Мьянмские интернет-провайдеры блокируют доступ к социальной сети Twitter. Об этом в пятницу сообщила международная некоммерческая организация NetBlocks на своей странице в Twitter .

"Подтверждено, что в настоящее время многочисленные интернет-провайдеры блокируют Twitter. Данные в режиме реальном времени демонстрируют потерю соединения примерно с 10 вечера по местному времени (18.30 мск - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении.

В четверг агентство Reuters со ссылкой на письмо министерства информации Мьянмы информировало о блокировке доступа к различным сервисам компании Facebook по требованию властей страны.

По данным NetBlocks, пользователи из Мьянмы испытывают проблемы с социальной сетью Instagram, а также приложениями WhatsApp и Messenger. Все эти сервисы принадлежат Facebook.

1 февраля мьянманские военные объявили о введении чрезвычайного положения сроком на год и смещении руководства страны, объяснив это масштабными фальсификациями на прошедших в ноябре выборах. Были задержаны высокопоставленные чиновники, включая президента Вин Мьина и государственного советника, главу МИД и лауреата Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи, партия которой победила на выборах и должна была начать формирование правительства. Военные представили обновленный список членов кабинета, они уже заняли министерские посты.