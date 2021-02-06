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Политический кризис в Мьянме

Австралия выразила обеспокоенность в связи с задержанием своего гражданина в Мьянме

В МИД страны отметили, что австралийцам в Мьянме оказывается консульская помощь

ТАСС, 6 февраля. Австралийский МИД вызвал посла Мьянмы в этой стране и выразил обеспокоенность в связи с сообщениями о задержании австралийского гражданина в республике на фоне ситуации с захватом власти военными в стране. Соответствующее заявление опубликовано в субботу на сайте дипломатического ведомства.

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"Правительство Австралии глубоко обеспокоено сообщениями о произвольном задержании австралийского и других иностранных граждан в Мьянме, - говорится в сообщении. - Мы вызвали посла Мьянмы и выразили серьезную озабоченность этими событиями".

В МИД отметили, что австралийцам в Мьянме в настоящее время оказывается консульская помощь.

Ранее в субботу агентство Reuters информировало о задержании гражданина Австралии Шона Тернелла, работавшего экономическим советником задержанной 1 февраля государственного советника Мьянмы Аун Сан Су Чжи.

Теги
АвстралияМьянмаПолитический кризис в Мьянме
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