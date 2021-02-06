Гражданина Литвы, разыскиваемого за убийства, экстрадировали из России в Испанию

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Гражданин Литвы Денас Вяткевичус, который разыскивался за незаконное лишение свободы и убийства, экстрадирован из России в Испанию. Об этом ТАСС в субботу сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сегодня в сопровождении сотрудников российского бюро Интерпола и ФСИН России в международном аэропорту Шереметьево имени А. С. Пушкина состоялась экстрадиция находящегося в розыске гражданина Литовской Республики Денаса Вяткевичуса", - сказала она.

По словам Волк, в марте прошлого года мужчина был задержан в аэропорту Внуково при попытке въехать на территорию Россию по чужому российскому паспорту. При этом иных документов, удостоверяющих личность, он не имел. "Российскими компетентными органами была получена информация, что мужчина является гражданином Литовской Республики. Он разыскивался по инициативе литовских и испанских правоохранительных органов за незаконное лишение свободы и убийства", - добавила она.

Генпрокуратурой РФ удовлетворен запрос Испании о выдаче фигуранта. В настоящее время он передан представителям испанских компетентных органов.