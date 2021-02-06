Президент Сомали призвал парламент вмешаться в политический кризис

ПРЕТОРИЯ, 6 февраля. /ТАСС/. Президент Сомали Мохамед Абдуллахи Мохамед призвал в субботу депутатов Народной (нижней) палаты парламента помочь преодолеть возникший в стране политический и конституционный кризис.

"Парламент имеет право определять будущее всей страны и должен выполнить свою миссию", - цитирует выступление президента перед депутатами сомалийский новостной портал Goobjoog News. При этом глава государства подчеркнул, что в Сомали "не будет вакуума власти".

Мохамед Абдуллахи Мохамед вернулся в ночь на субботу в Могадишо из города Дусамареб на северо-западе страны, где в течение четырех дней вел переговоры с региональными лидерами по поводу парламентских и президентских выборов. Как отмечает новостной портал "Сомали гардиан", переговоры, которые были призваны открыть путь к намечавшимся 9 февраля парламентским выборам, закончились без достижения соглашения. В результате страна, отмечает портал, оказалась в тяжелом конституционном кризисе, так как полномочия нынешнего парламента закончились 27 декабря 2020 года, а мандат Мохамеда Абдуллахи Мохамеда на посту президента Сомали истекает через двое суток - 8 февраля.

Выступая в субботу перед депутатами Народной палаты, глава государства заявил, что неудача на переговорах в Дусамаребе стала следствием действий руководства штатов Джубаленд и Пунтленд, а также "иностранного вмешательства". Согласно Somali Guardian, сторонам не удалось договориться о составе центральной избирательной комиссии, Джубаленд также потребовал эвакуировать федеральные войска из стратегически важного района Гедо, который граничит с Кенией.

В Сомали действует особая система выборов депутатов федерального парламента и главы государства. На первом этапе старейшины существующих в Сомали общин назначают 27 775 делегатов, которые затем выбирают 275 членов Народной палаты. В свою очередь региональные парламенты назначают 54 сенаторов, которые заседают в верхней палате. Президент избирается всем составом парламента.