Республиканцы считают, что аппарат Белого дома мешает принять двухпартийный пакет помощи

ВАШИНГТОН, 6 февраля. /ТАСС/. Сенаторы-республиканцы недовольны действиями аппарата Белого дома по переговорам о пакете стимулирующих экономику США мер, обвиняя его в препятствовании двухпартийному варианту договоренности в Конгрессе. Об этом сообщает в субботу газета The Hill.

Законодатели верхней палаты от Республиканской партии, которых принимал 1 февраля президент Джо Байден, рассказали коллегам, что глава аппарата сотрудников Белого дома Рон Клайн на протяжении всей встречи отрицательно качал головой. По словам сенатора Кевина Крамера, которого ознакомили с деталями беседы однопартийцы, "президент Байден был очень заинтересован и хорошо подготовлен, но глава аппарата сотрудников стоял в дальнем конце комнаты и не соглашался по каждому пункту".

Представители администрации высокого ранга отвергли критику республиканцев: сенаторам лучше сосредоточиться на принятии законопроекта, чем обвинять советников Белого дома в том, что они не согласны с недостаточным финансированием. Байден предлагает пакет помощи в размере $1,9 трлн, в то время как республиканцы считают достаточным $618 млрд. "Республиканцы при президенте Дональде Трампе одобрили $160 млрд для финансирования штатов и местных властей, теперь эта цифра равна нулю, - сказал представитель Белого дома. - Если они хотят серьезно поговорить о пакете помощи, давайте начнем с того, сколько они хотели предоставить Трампу для местного финансирования".

Республиканцы также были удивлены заявлением пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки по итогам встречи, в котором говорилось, что их инициатива не охватывает ряд областей программы Байдена. По словам лидера республиканцев в Сенате Митча Макконнелла, его однопартийцы почувствовали, что Байден был больше заинтересован, чем его сотрудники.

Предложенная Байденом программа предусматривает выделение приблизительно $400 млрд непосредственно на борьбу с пандемией. Около $1 трлн должно быть направлено на оказание помощи населению, остальное - на стимулирование экономики. 29 января Байден призвал Конгресс как можно быстрее принять эту инициативу. Как заявила ранее Псаки, в администрации США считают, что итоговый объем экономических мер должен приближаться к предложенным ранее $1,9 трлн, так как этот показатель больше соответствует масштабу вызванного пандемией COVID-19 кризиса.