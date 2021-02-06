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СМИ: председатель Меджлиса Ирана везет Путину послание от духовного лидера

По данным агентства "Клуб молодых журналистов", Мохаммад Багер Галибаф рассчитывает на встречу с председателем Госдумы Вячеславом Володиным

ТЕГЕРАН, 6 февраля. /ТАСС/. Председатель Меджлиса (однопалатного парламента) Ирана Мохаммад Багер Галибаф доставит в Москву послание президенту России Владимиру Путину от руководителя и духовного лидера исламской республики Али Хаменеи. Об этом сообщило в субботу иранское агентство "Клуб молодых журналистов".

Отмечается, что Галибаф не будет встречаться с Путиным в том числе из-за ситуации с коронавирусом, а послание передадут через посредника.

По информации агентства, спикер Меджлиса рассчитывает на встречу с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.

В четверг посол Ирана в Москве Казем Джалали заявил, что Галибаф посетит Россию 7-9 февраля.

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