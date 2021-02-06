Президент Молдавии обсудила с советниками ЕС ситуацию в стране и приоритеты сотрудничества

КИШИНЕВ, 6 февраля. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду обсудила в субботу с группой советников ЕС ситуацию в сфере юстиции, энергетики, а также меры борьбы с коррупцией. Как сообщила пресс-служба главы государства, встреча прошла в рамках программы сотрудничества с ЕС на 2021-2027 годы, которая остается для республики основным документом, определяющим приоритеты развития.

"На заседании с участием высокопоставленных советников ЕС, работающих в Молдавии, во главе с послом Петером Михалко, состоялся обмен мнениями о политической и экономической ситуации в стране", - говорится в сообщении. В нем отмечено, что "советники поделились своим видением ситуации и обсудили приоритеты сотрудничества в будущем".

"Мы выразили благодарность ЕС за поддержку, которая долгие годы оказывается в реализации реформ в нашей стране. Договорились и далее поддерживать активный диалог", - сказала Санду. Со своей стороны, Михалко выразил надежду, что Молдавия "извлечет немалую пользу из сотрудничества", и приветствовал "вовлечение в диалог как можно большего числа заинтересованных сторон, чтобы поддержка со стороны ЕС осуществлялась наиболее эффективно".

После победы на президентских выборах в Молдавии в ноябре 2020 года Санду заявила о необходимости активизации отношений с ЕС, в том числе в рамках программы "Восточного партнерства". Этот проект направлен на развитие интеграционных связей Евросоюза с шестью странами бывшего СССР: Азербайджаном, Арменией, Белоруссией, Грузией, Молдавией и Украиной. Главной задачей программы является создание условий для политической ассоциации и дальнейшей экономической интеграции между странами ЕС и шестеркой.