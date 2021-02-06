Нетаньяху назвал "изощренным антисемитизмом" расследование МУС в отношении Израиля

ТЕЛЬ-АВИВ, 6 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал в субботу "изощренным антисемитизмом" расследование "абсолютно ложного обвинения" еврейского государства в военных преступлениях в Международном уголовном суде (МУС), принявшем в пятницу решение о распространении своей юрисдикции на Западный берег реки Иордан, Восточный Иерусалим и сектор Газа, что позволяет открывать дела в отношении израильских военных.

"Когда Международный суд в Гааге проводит расследование в отношении Израиля по абсолютно ложному обвинению в военных преступлениях, это изощренный антисемитизм. Этот трибунал был создан для предотвращения зверств, таких как геноцид еврейского народа нацистами, а теперь он атакует единственное еврейское государство", - распространила высказывания Нетаньяху его канцелярия.

По словам израильского премьера, МУС "скандально объявляет военным преступлением тот факт, что евреи живут на своей родине", а также "утверждает, что солдаты совершают военное преступление, когда защищают израильтян от террористов". "Как премьер-министр Израиля я обещаю, что мы единым фронтом будем отстаивать наших солдат, которые защищают нас, отстаивать нашу родину всеми силами", - подчеркнул Нетаньяху, назвав решение МУС "вопиющей несправедливостью".

Прокуратура МУС вела предварительное изучение ситуации в Палестине с 16 января 2015 года. В мае 2018 года Палестина направила обращение в прокуратуру с просьбой об изучении ситуации. В документе содержался запрос на расследование преступлений, попадающих под юрисдикцию суда, на территории Государства Палестина с 13 июня 2014 года.

20 декабря 2019 года прокурор МУС Фату Бенсуда заявила, что по запросу Палестины "прокуратура завершила предварительное изучение и пришла к выводу, что ситуация удовлетворяет всем критериям Римского статута для открытия полноценного расследования" в отношении действий Израиля на палестинских территориях. Она уточнила, что у нее есть все основания полагать, что военные преступления были совершены на Западном берегу реки Иордан, в Восточном Иерусалиме и секторе Газа.