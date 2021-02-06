Глава Комиссии Афросоюза приветствовал избрание временных исполнительных органов в Ливии

РАБАТ, 6 февраля. /ТАСС/. Председатель Комиссии Африканского союза (АС) Муса Факи Махамат в субботу приветствовал избрание временных исполнительных органов власти в Ливии членами Форума ливийского политического диалога (ФЛПД). Об этом сообщает информационное агентство Algeria Press Service (APS).

Махамат также подтвердил "непоколебимую приверженность АС поддержке ливийского народа в его стремлении к миру, примирению и восстановлению".

В пятницу ФЛПД, работавший с 1 по 5 февраля, избрал на заседании в Швейцарии премьер-министра Ливии и трех членов Президентского совета, их главной задачей будет проведение 24 декабря 2021 года общенациональных выборов.

Как сообщила исполняющая обязанности спецпосланника генерального секретаря ООН по Ливии Стефани Уильямс, в Президентский совет избраны Мухаммед аль-Манафи в качестве главы, а также Муса аль-Куни и Абдалла аль-Ляфи, премьер-министром - Абдель Хамид ад-Дбейба. Список с их именами получил во втором туре голосования 39 из 38 достаточных голосов 73 участников ФЛПД.