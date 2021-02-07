Американский эксперт считает, что Трампа не осудят в рамках процедуры импичмента

ВАШИНГТОН, 7 февраля. /Корр. ТАСС Григорий Сапожников/. Бывший президент США Дональд Трамп не будет осужден в рамках импичмента в Сенате Конгресса, но после этого в стане Республиканской партии начнется борьба за руководство. Такое мнение высказал в субботу в беседе с корреспондентом ТАСС заслуженный профессор государственного управления, основатель Центра исследований Конгресса и президента при Американском университете Джеймс Турбер.

"Я не вижу возможности того, чтобы в отношении Трампа вынесли обвинительное заключение в рамках процесса импичмента в Сенате", - сказал профессор.

На вопрос, как процесс отразится на политических перспективах республиканца и, в частности, на возможном участии в новой предвыборной гонке, эксперт отметил, что "ответ здесь более сложный". "Трамп и его сторонники раскололи Республиканскую партию. Да, без Twitter и других платформ социальных сетей его заставили замолчать, - полагает собеседник агентства. - Мы сможем наблюдать борьбу за руководство в партии среди республиканцев. При этом исход такой битвы на сегодняшний день не предрешен. Поляризация и популизм продолжатся какое-то время".

Процедура импичмента в отношении Трампа была инициирована из-за высказываний, допущенных им 6 января. В тот день сторонники республиканца, собравшиеся в столице США на многотысячную манифестацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, попытавшись воспрепятствовать утверждению итогов состоявшихся в стране 3 ноября прошлого года президентских выборов, победу на которых одержал демократ Джо Байден.

Статья обвинения в утвержденной Палатой представителей резолюции одна - подстрекательство к мятежу. Документ уже передан в Сенат. Сам процесс начнется в верхней палате 9 февраля. В ходе заседаний члены Палаты представителей будут выступать в роли обвинителей, сенаторы - в качестве присяжных.