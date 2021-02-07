Спикер парламента Ирана назвал отношения с Россией стратегически значимыми

ТЕГЕРАН, 7 февраля. /ТАСС/. Высшее руководство Ирана считает, что отношения с Россией имеют стратегическое значение для Тегерана. Об этом заявил председатель Меджлиса (однопалатного парламента) Ирана Мохаммад Багер Галибаф перед поездкой в Москву.

"Верховный лидер Ирана Али Хаменеи постоянно подчеркивает стратегический характер отношений с Россией, которую он сделал приоритетным направлением для моего первого [зарубежного] визита", - приводит его слова телерадиовещательная корпорация IRIB.

Галибаф посетит Россию с визитом 7-9 февраля. Спикер Меджлиса рассчитывает на встречу с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Кроме того, Галибаф доставит в Москву послание духовного лидера Ирана Али Хаменеи, адресованное президенту России Владимиру Путину.