Председатель Меджлиса Ирана прилетел в Москву

ТЕГЕРАН, 7 февраля. /ТАСС/. Председатель Меджлиса (однопалатного парламента) Ирана Мохаммад Багер Галибаф прибыл в воскресенье на самолете в Москву. Об этом сообщает агентство Tasnim.

Отмечается, что Галибаф возглавляет парламентскую делегацию, прибывшую по официальному приглашению председателя Госдумы Вячеслава Володина.

Галибаф пробудет в России с 7 по 9 февраля. Спикер Меджлиса рассчитывает на встречу с председателем Госдумы. Кроме того, Галибаф доставил в Москву послание духовного лидера Ирана Али Хаменеи, адресованное президенту России Владимиру Путину.