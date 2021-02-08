В Сирии открылся переход через линию разграничения между территориями правительства и СДС

САЛЬХИЯ /Сирия/, 8 февраля. /ТАСС/. Переход между территориями, контролируемыми сирийским правительством и неподконтрольными ему проамериканскими Сирийскими демократическими силами (СДС), открылся при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в провинции Дейр-эз-Зор. Он был создан три года назад, однако в марте прошлого года, когда была объявлена пандемия коронавируса, прекратил работу, сообщил журналистам исполняющий обязанности начальника пункта пропуска подполковник Денис Хорошев.

"Он [пункт пропуска] долгое время был закрыт. Сейчас начал функционировать. Три раза в неделю - понедельник, среда, суббота - теперь люди могут посещать родственников, обрабатывать землю. Восстанавливается мелкая торговля, земледелие, все возвращается к мирной жизни", - сказал он.

Переход оборудован на автомобильном путепроводе над железной дорогой, протяженность которого составляет 400 м. Линия разграничения пролегает по путепроводу, фактически разделив пополам поселок Сальхия. На одном его конце пункт пропуска, где дежурят сирийские правительственные силы и российские военнослужащие, на другом - аналогичный пункт пропуска, контролируемый СДС, преимущественно представленными группировками этнических курдов, симпатизирующих США.

Переход был создан три года назад, но в марте прошлого года его закрыли по инициативе курдской стороны, назвав официальной причиной предотвращение распространения коронавируса. Других переходов в этом районе нет, и местным жителям приходилось ехать до другого ближайшего около 100 км или пересекать линию разграничения нелегально под угрозой арестов.

"Люди очень довольны тем, что открыли переправу. У многих родственники находятся там, а переправа в 100 км отсюда очень далека. Люди тратили дни, чтобы перейти на ту сторону", - признался журналистам представитель местной администрации Абдурахман Гази Абдурахман.

По его словам, родные на сопредельной территории живут практически у всего населения близлежащего городка Хатла, и переход будет очень востребован. Денис Хорошев в свою очередь добавил, что уже сейчас ежесуточно им пользуются до тысячи человек. "У кого-то там остались земли, дома - они пытаются их восстанавливать. Мы разговаривали с людьми, некоторые ходят на свадьбу, отмечают праздники", - пояснил Хорошев.

Процедура перехода

На пункте пропуска у желающих воспользоваться переходом проверяют документы, а также измеряют температуру и предлагают воспользоваться санитайзером для рук. Здесь дежурит бригада врачей, которая способна и проконсультировать местных жителей, выслушав их жалобы, и оказать экстренную помощь.

"Если у людей что-то болит, они сразу обращаются. Если им нужна незамедлительная помощь, их сразу увозят в больницу. Здесь работают шесть человек, и у нас есть в подчинении машина", - пояснил журналистам главный врач бригады Хафтур Омар.

Переход пока закрыт для автомобильного транспорта, и местные жители могут перемещаться по нему пешком. Исключение сделали для мотоциклов, местный климат позволяет ездить на них круглый год, а покупка и содержание сравнительно дешевы. Многие семьи, в том числе и в провинции Дейр-эз-Зор, не могут позволить себе автомобиль, но имеют сразу несколько мотоциклов. На переходе в Сальхие уже сложилась своеобразная служба такси - местные жители перевозят на мотоциклах тех, кто не хочет идти пешком.

"Я подрабатываю, помогаю людям переехать с одного конца Сальхии в другой. Перевозка стоит 5 тыс. сирийских фунтов ", - сказал журналистам один из таксистов, Кафа Саид. По официальному курсу, устанавливаемому Центральным банком Сирии, 5 тыс. фунтов примерно равны $10. Однако в стране существует нелегальный, теневой обменный курс, с распространением которого пытаются бороться местные власти. Согласно ему, 5 тыс. фунтов конвертируются в немногим больше $3.

Помимо таксистов, работают на переходе и носильщики с тележками. Их услуги пользуются большим спросом - многие идут через линию разграничения с различными товарами, стройматериалами для ремонта домов, подарками для родных. Как говорят носильщики, за день им удается заработать сумму, сопоставимую с месячным заработком многих работников, и в условиях проблем с занятостью один мужчина или подросток с тележкой нередко кормит большую семью.

Территория курдов

Подконтрольную СДС территорию местные жители называют "той стороной". После освобождения Дейр-эз-Зора от боевиков туда бежали остатки террористических группировок, там действуют свои порядки. Пришедшие с "той стороны" объясняют, что заработки там больше, но найти работу трудно, а цены существенно выше. Многие услуги, которые на территории сирийского правительства вообще бесплатны, там обходятся в ощутимую для местного населения сумму - даже сама процедура перехода.

"Курды на той стороне берут с каждого человека по 500 сирийских фунтов за регистрацию пропусков на эту переправу. Чтобы зайти или выйти, нужно платить 500 фунтов - это неправильно, нужно это исправить", - сказал журналистам пенсионер Таль Энзам Хамид.

Врач Хафтур Омар рассказал, что, общаясь с прибывающими, постоянно убеждается в том, что уровень здравоохранения на территории СДС крайне низок. Одна из самых популярных целей визита с "той стороны" - посещение больницы в центре провинции, городе Дейр-эз-Зоре.

"Люди стоят в очередях, чтобы попасть в наши госпитали. В Дейр-эз-Зоре находится четыре госпиталя, у нас есть все специалисты, поэтому люди, которые живут там, проходят через этот контрольный пункт, чтобы попасть в больницы. На той стороне нет докторов, чтобы провести осмотр, поставить диагноз. Если у человека что-то болит, ему приходится идти в Дейр-эз-Зор", - пояснил он.

"Там нет никакой защиты для населения. Днем еще более-менее спокойно, но ночью начинаются убийства, и люди до сих пор боятся", - рассказал журналистам житель Сальхии Хасун Ахмад.