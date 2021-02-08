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Генсек ООН приветствовал возвращение США в Совет ООН по правам человека

Антониу Гутерриш выразил надежду, что страна внесет важный вклад в работу органа

ООН, 8 февраля. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствует возвращение США в Совет ООН по правам человека (СПЧ) и ожидает, что страна внесет важный вклад в работу органа. Об этом в понедельник сообщил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь приветствует решение США по возвращению в Совет ООН по правам человека <...> [Организация] с нетерпением ждет, когда сможет выслушать важный голос Соединенных Штатов в ходе неотложной работы Совета", - сказал Дюжаррик в ходе пресс-конференции.

В понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон возобновляет взаимодействие с Советом ООН по правам человека. В 2018 году Соединенные Штаты объявили о выходе из СПЧ, мотивировав это решение предвзятым отношением органа к США и Израилю. Заявление было сделано после принятия СПЧ ряда резолюций с осуждением действий еврейского государства.

Теги
СШАГутерриш, Антониу
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