Заместитель генсека ООН Марк Лоукок планирует уйти со своего поста

ООН, 8 февраля. /ТАСС/. Марк Лоукок в скором времени освободит должность заместителя генсека ООН по гуманитарным вопросам. Об этом он сообщил в понедельник в Twitter.

"Я вскоре возвращаюсь в Соединенное Королевство, чтобы проводить больше времени с моей семьей. Для меня было привилегией работать в Управлении по координации гуманитарных вопросов ООН (УКГВ) и поддерживать [генсека ООН] Антониу Гутерриша", - написал Лоукок, отметив, что останется на своем посту, пока не будет найден кандидат ему на замену.

В свою очередь официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик в ходе пресс-конференции выразил от лица главы организации благодарность 58-летнему Лоукоку, который возглавляет УКГВ с 2017 года, за проделанную работу на этой должности. "Генеральный секретарь хотел бы поблагодарить Лоукока и выразить ему свою признательность за его выдающийся вклад, пока он находился на посту заместителя по гуманитарным вопросам", - сказал он, отметив, что Лоукоку довелось руководить УГКВ "в невероятно трудное время".