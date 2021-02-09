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Саудовский наследный принц объявил о реформе законодательства

Новые правила будут способствовать повышению уровня объективности и эффективности судебной системы, указал Мухаммед бен Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд

КАИР, 9 февраля. /ТАСС/. Наследный принц Саудовской Аравии и первый заместитель главы правительства королевства Мухаммед бен Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд объявил в понедельник о проведении реформ в сфере законодательства с целью его усовершенствования. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

По словам Мухаммеда бен Сальмана, королевство реформирует свою законодательную систему путем изменения и усовершенствования законов в "целях защиты прав и укрепления принципов справедливости и прозрачности". В числе четырех разрабатываемых нормативных актов закон о личном статусе, закон о гражданских сделках, закон о доказательствах и уголовный кодекс, отметил он. Законопроекты, по словам наследного принца, будут переданы на рассмотрение сначала в правительство, а затем в Консультативный совет (законодательный орган). Законы планируется принять уже в этом году.

"Отсутствие этих законодательных норм привело к расхождениям в судебных постановлениях, неясности правил, регулирующих инциденты и практики, что увеличило время судебного разбирательства, а предыдущий судебный кодекс вообще уже не отвечает потребностям общества, - пояснил он. - Новые правила будут способствовать повышению уровня объективности и эффективности судебной системы". По словам принца, будущие нормативные акты разрабатывались с учетом "современных международных правовых тенденций".

Министр юстиции королевства Валид бен Мухаммед ас-Самаани пояснил, что проект новых правил закрепит, в частности, волю женщин в брачных контрактах. Кроме того, в новом законе о личном статусе будет установлен минимально допустимый возраст для вступления в брак, будут добавлены статьи, защищающие права и интересы ребенка.

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Саудовская АравияСауд, Сальман бен Абдель Азиз, Аль
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