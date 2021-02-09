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Блинкен заявил, что США готовятся принять "надлежащие меры" из-за ситуации с Навальным

В Вашингтоне "проводят консультации и работают в тесном сотрудничестве с другими странами", указал госсекретарь США

НЬЮ-ЙОРК, 9 февраля. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена собирается принять "надлежащие меры" в отношении РФ из-за ситуации с Алексеем Навальным. Соответствующее заявление сделал в понедельник в эфире телекомпании CNN госсекретарь США Энтони Блинкен.

Ведущий поинтересовался у госсекретаря, какие меры администрация Байдена рассчитывает принять в отношении России. По словам Блинкена, США "проводят консультации и работают в тесном сотрудничестве с другими странами, которые испытывают обеспокоенность в связи с тем, что произошло не только с Навальным, но и со всеми, кто решил отстаивать свои права".

Блинкен, в частности, обратился к инциденту с предполагаемым отравлением Навального летом прошлого года. "Это является нарушением Конвенции о запрещении химического оружия, других обязательств, которые имеет Россия, это нарушает санкции Конгресса, - утверждал Блинкен. - Мы проводим оценку, крайне внимательно изучаем этот вопрос, и, когда мы получим результаты, примем надлежащие меры".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в минувшую среду заявила, что США всегда придумывают различные поводы для введения антироссийских санкций. По ее словам, конкретные поводы для этого американской стороне не нужны, эти поводы "они всегда найдут и придумают". Захарова комментировала в эфире YouTube-канала "Соловьев LIVE" инициативу сенатора-республиканца Митта Ромни (от штата Юта) о санкциях против "ответственных лиц" из-за ситуации с Навальным. Позднее в среду группа сенаторов от обеих партий внесла в Конгресс США соответствующий законопроект.

Ситуация с Навальным

20 августа прошлого года Навальный был госпитализирован в Омске после того, как ему стало плохо на борту самолета, направлявшегося из Томска в Москву. Позже его доставили в Берлин и поместили в клинику Charite. Правительство ФРГ 2 сентября выступило с утверждением, что Навальный подвергся воздействию отравляющего вещества из группы "Новичок". Официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что до вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ в его организме выявлено не было. Он подчеркивал, что Россия готова к всестороннему взаимодействию с Германией. 17 января Навальный был задержан в аэропорту Шереметьево, куда прилетел из Берлина.

Симоновский суд Москвы в минувший вторник в ходе выездного заседания в Мосгорсуде по ходатайству ФСИН заменил условный срок Навальному по делу "Ив Роше" на реальный. Отбывать наказание Навальный будет в колонии общего режима. До вступления решения в силу он останется в СИЗО.

Ранее Мария Захарова заявила, что Москва рекомендует странам Запада, которые выступают с призывом освободить Навального, не вмешиваться в дела России и заняться собственными проблемами.

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СШАГерманияРоссияПесков, Дмитрий СергеевичБайден, Джозеф (Джо)Захарова, Мария ВладимировнаРомни, МиттБлинкен, Энтони
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