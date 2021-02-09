СМИ: Куба предупредила Колумбию о возможной атаке повстанцев

БОГОТА, 9 февраля. /ТАСС/. Власти Кубы предупредили своих колумбийских коллег о том, что леворадикальная повстанческая группировка "Армия национального освобождения" (АНО), вероятно, готовит атаку на Боготу. Об этом в понедельник сообщила газета El Tiempo.

По ее данным, предупреждение поступило из кубинского посольства. В нем говорится, что АНО готовит атаку на колумбийскую столицу в ближайшие дни. Более подробной информации о планах повстанцев нет.

Власти Колумбии возложили на представителей АНО ответственность за теракт 17 января 2019 года в Боготе, когда начиненный взрывчаткой автомобиль врезался в стену здания Национальной полицейской академии. В результате погиб 21 человек, 68 получили ранения. После этого президент Колумбии Иван Дуке отдал приказ об аресте 10 представителей АНО, которые вели на Кубе переговоры с администрацией Колумбии в 2018 году.

АНО, в рядах которой насчитывается около 1,5 тыс. человек, осталась единственной повстанческой группировкой в Колумбии после того, как в ноябре 2016 года правительство заключило соглашение о мире с организацией "Революционные вооруженные силы Колумбии".