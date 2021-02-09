В Госдепе заявили, что президенту Никарагуа необходимо немедленно изменить свою политику

ВАШИНГТОН, 9 февраля. /ТАСС/. Президент Никарагуа Даниэль Ортега должен немедленно изменить политический курс страны. Такое мнение высказал в распространенном в понедельник письменном заявлении глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

"Соединенные Штаты глубоко обеспокоены ростом репрессий со стороны правительства президента Даниэля Ортеги в Никарагуа", - сказал дипломат, подвергнув критике закон страны об иностранных агентах и его выполнение. По версии Прайса, действия властей республики в рамках этого закона "душат гражданское общество Никарагуа и еще больше отдаляют страну от свободных и справедливых выборов в ноябре". "Ортега ведет Никарагуа к диктатуре. Это еще больше изолирует его режим от мирового сообщества", - утверждает представитель американского внешнеполитического ведомства.

"Администрация [президента США Джо] Байдена привержена поддержке никарагуанского народа и его требований к демократии. Мы уделяем особое внимание расширению прав и возможностей гражданского общества и улучшению соблюдения прав человека. Мы настоятельно призываем Ортегу немедленно изменить курс", - заключил дипломат.

В США также существует закон о регистрации иностранных агентов, который стал инструментом борьбы с лоббированием иностранных экономических и политических интересов. Согласно закону, лица (юридические и физические, в том числе граждане США), представляющие интересы зарубежных правительств, партий, организаций, компаний или частных лиц ("иностранные принципалы") и действующие по их приказу, просьбе и направляющим указаниям (не только по контракту, но и по устной договоренности), обязаны регистрироваться в качестве иностранных агентов в Министерстве юстиции США. На всех информационных материалах иноагента на видном месте должна быть отметка о том, что они распространяются в интересах иностранного принципала.