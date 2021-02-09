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Ситуация вокруг статуса Голанских высот

Блинкен заявил, что США в будущем могут вернуться к вопросу принадлежности Голанских высот

Как отметил госсекретарь США, безопасности Израиля угрожает, в частности, нахождение у власти в Сирии президента Башара Асада

НЬЮ-ЙОРК, 9 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты в будущем могут вернуться к обсуждению вопроса принадлежности Голанских высот. Соответствующее заявление сделал в понедельник в эфире телекомпании CNN госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Оставляя за скобками правовую сторону вопроса, с практической точки зрения Голаны являются крайне важной составляющей безопасности Израиля", - указал Блинкен, отвечая на вопрос о том, будут ли США при администрации президента Джо Байдена признавать суверенитет Израиля над этой территорией. По утверждению Блинкена, безопасности Израиля угрожает нахождение "у власти [президента Сирии Башара] Асада, иранское присутствие в Сирии, [нахождение там] поддерживаемых Ираном вооруженных группировок".

"С течением времени, если ситуация в Сирии изменится, нам будет чем заняться по данному вопросу (принадлежности Голанских высот - прим. ТАСС). Но пока нам еще далеко до этого", - констатировал глава американской дипломатии.

Бывший президент США Дональд Трамп 25 марта 2019 года в Вашингтоне в рамках переговоров с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху подписал прокламацию о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами. Против таких односторонних действий высказались не только Сирия и другие страны арабского и исламского мира, но и Россия, а также ключевые европейские державы и союзники США, включая Германию и Францию.

Принадлежавшие Сирии с 1940-х годов Голаны были захвачены Израилем в 1967-м в ходе Шестидневной войны. В 1981 году израильский парламент принял закон, которым в одностороннем порядке провозглашался суверенитет еврейского государства над этой территорией. Резолюцией 497 СБ ООН от 17 декабря 1981 года аннексия была признана незаконной.

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