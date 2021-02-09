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США проводят расследование в отношении президента Гондураса

Прокуратура Соединенных Штатов заявляла, что Хуан Орландо Эрнандес получил миллионы долларов от незаконного оборота наркотиков

ТАСС, 9 февраля. Соединенные Штаты проводят расследование в отношении президента Гондураса Хуана Орландо Эрнандеса и других высокопоставленных лиц по делу о незаконном обороте наркотиков. Об этом в понедельник сообщило агентство Reuters со ссылкой на судебную документацию.

Как отмечает агентство, информация о том, что президент Гондураса стал объектом расследования, появилась только на прошлой неделе в пятницу вечером. При этом еще в мае прошлого года прокуратура США заявляла, что Эрнандес "получил миллионы долларов от незаконного оборота наркотиков и взамен пообещал наркоторговцам защиту от прокуратуры, правоохранительных органов и экстрадиции в США".

Сам Эрнандес категорически отрицает какие-либо связи с торговцами наркотиками.

Теги
СШАГондурасЭрнандес, Хуан Орландо
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