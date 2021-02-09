Сеул призвал Москву способствовать прогрессу в мирном процессе на Корейском полуострове

СЕУЛ, 9 февраля. /ТАСС/. Спецпредставитель южнокорейского МИД по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Но Гю Док в ходе встречи с послом РФ в Сеуле Андреем Куликом призвал российскую сторону к участию в мирном процессе на Корейском полуострове. Соответствующая информация во вторник размещена на сайте МИД Республики Корея.

"Спецпредставитель Но Гю Док оценил готовность России играть конструктивную роль в проблемах Корейского полуострова и попросил Москву способствовать достижению прогресса в мирном процессе", - отмечается в сообщении внешнеполитического ведомства. Российский посол в свою очередь выразил надежду на дальнейшее сотрудничество по этим вопросам, сообщили в южнокорейском МИД.

Как указывает агентство Yonhap, Но Гю Док был назначен на свою должность в декабре прошлого года. С тех пор он провел серию переговоров с иностранными дипломатами с целью добиться поддержки международным сообществом усилий Южной Кореи по возвращению КНДР за стол переговоров по ядерной проблематике.

В январе 2021 года Министерство объединения Южной Кореи заявило, что оно намерено играть активную роль в возобновлении переговоров между США и КНДР. Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин также заявлял, что приход к власти в США администрации Джо Байдена предоставляет возможность начать диалог заново.

Переговоры между Пхеньяном и Вашингтоном оказались в тупике после саммита в Ханое в 2019 году. Тогдашний президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын не смогли прийти к договоренностям и не стали подписывать совместный документ. 30 июня 2019 года между Трампом и Ким Чен Ыном состоялась третья встреча, которая прошла в демилитаризованной зоне на границе КНДР и Республики Корея. 5 октября 2019 года представители США и КНДР встретились в Швеции на рабочем уровне, но эти переговоры закончились безрезультатно.