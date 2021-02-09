Комиссия по литовскому языку предложила варианты переименования Белоруссии

ВИЛЬНЮС, 9 февраля. /ТАСС/. Государственная комиссия по литовскому языку предложила варианты нового названия, которое Литва намерена дать Белоруссии. Об этом во вторник корреспонденту ТАСС сообщила представитель ведомства по печати Аурелия Банюлайтене.

"Комиссия по обращению МИД Литвы подготовила предложения по вариантам переименования и передала их министерству", - сказала она.

В соответствии с нормами литовского государственного языка комиссия считает возможным использование какого-то из трех предложенных вариантов. Один из них близок к сегодняшнему названию (Baltarusija) и звучит как Baltarusia. Baltas в переводе с литовского означает "белый", Rusija, если брать это слово отдельно, - "Россия". Слово Rusia в литовском языке используют для обозначения Руси. Второй вариант предлагает писать то же название в два слова - Baltoji Rusia.

Третий вариант будет понятен только в Литве, все другие по форме названия не поймут, какую страну так именуют. Этот вариант - Gudija. Так иногда в XIX веке литовцы называли соседние земли, а белорусов звали гудами. Языковеды возводят это название к готам: в древности, мол, предки литовцев так именовали всех чужестранцев.

Просьба о переименовании Белоруссии, как еще в ноябре прошлого года сообщал глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис, исходила от находящейся с августа в Вильнюсе лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской. Как отмечалось в ее письме внешнеполитическому ведомству, пересмотрев название Белоруссии, Вильнюс тем самым якобы выразил бы уважение суверенитету соседней страны, подержал языковую и культурную тождественность белорусского народа.