Иран рассчитывает на продолжение регионального сотрудничества с Россией

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Успешное взаимодействие России и Ирана по борьбе с терроризмом в Сирии дает основание надеяться на дальнейшее развитие сотрудничества двух стран по региональной повестке. Об этом заявил во вторник председатель Меджлиса (однопалатного парламента) Ирана Мохаммад Багер Галибаф, выступая в Дипломатической академии МИД России.

"Мы считаем, что есть возможности для сотрудничества с Россией, этих возможностей много. Надо продолжать наше сотрудничество по региональной повестке дня, которое мы начали очень хорошо и успешно в Сирии. Оно привело к поражению террористов. Мы надеемся, что оно в дальнейшем будет развиваться. И мы найдем новые направления для этого сотрудничества", - сказал он.

Галибаф выразил уверенность в том, что стратегическое сотрудничество России и Ирана может охватить еще больше направлений, включая экономику, оборону, безопасность и региональную повестку. "Иран считает, что Тегеран и Москва могут смотреть на двадцатилетнюю и пятидесятилетнюю перспективу. Давайте вместе будем размышлять над этим", - сказал парламентарий.

По его словам, укреплению экономических связей двух стран может поспособствовать продвижение сотрудничества в рамках ЕАЭС.

Председатель иранского парламента также подчеркнул, что Россия является влиятельным партнером Ирана в реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Он заверил, что избрание нового президента США не отразится на отношениях Москвы и Тегерана, они должны только укрепляться в дальнейшем.

Создание финансово-торгового хаба

Россия и Иран могли бы создать финансово-торговый хаб для развития экономических связей и облегчения взаимодействия предпринимателей двух стран, заявил Галибаф.

"Еще одна возможность [для развития экономического сотрудничества Москвы и Тегерана] - это создание финансового и торгового хаба между Ираном и Россией, который способствовал бы развитию торгово-экономических связей между нашими странами, облегчению финансового взаиморасчета, а также проведению бартерных операций с тем, чтобы наши предприниматели могли бы легче сотрудничать", - сказал он.

Показатели товарооборота

Иран надеется на увеличение вдвое показателей товарооборота с Россией, заявил Галибаф.

"Даже за последние годы, когда мы присоединились к ЕАЭС, четко видно, что торговый оборот по сравнению с тем, что было - даже с учетом коронавируса и санкций - его рост составил более 50%", - сказал он. - Мы надеемся, что в будущем мы увидим удвоенный рост".

Спикер иранского парламента указал на два ключевых препятствия в достижении более высоких показателей двустороннего экономического сотрудничества. "Это пандемия, а также одностороннее давление Соединенных Штатов. Я имею в виду те санкции, которые они ведут и против нас, и против России, а также против Китая", - пояснил Галибаф.

Председатель Меджлиса отметил, что в этой сфере "перспектива может быть очень хорошей".