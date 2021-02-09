{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Генсек НАТО рассказал о процессе вступления Украины в альянс

По словам Йенса Столтенберга, "чем ближе Украина к стандартам НАТО, тем ближе она к членству"

БРЮССЕЛЬ, 9 февраля. /ТАСС/. Дата вступления Украины в НАТО пока не определена, однако, чем ближе страна к стандартам альянса, тем она ближе к вступлению в его состав. Об этом заявил во вторник генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

"Дверь НАТО остается открытой. НАТО в 2008 году приняла решение относительно членства Украины и остается приверженной этому решению. Сейчас фокус должен быть на реализации реформ. Нужно продолжить реформы, чтобы обеспечить демократические политический контроль, институты и вооруженные силы", - сказал он.

"Чем ближе Украина к стандартам НАТО, тем ближе она к членству. Я не могу назвать дату, но мы продолжим поддерживать Украину", - добавил он.

Теги
УкраинаСтолтенберг, Йенс
Страны Балтии и Польша готовят собственный санкционный "список Навального"
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис надеется, что этот список будет готов в ближайшее время
Читать полностью