Генсек НАТО рассказал о процессе вступления Украины в альянс

БРЮССЕЛЬ, 9 февраля. /ТАСС/. Дата вступления Украины в НАТО пока не определена, однако, чем ближе страна к стандартам альянса, тем она ближе к вступлению в его состав. Об этом заявил во вторник генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

"Дверь НАТО остается открытой. НАТО в 2008 году приняла решение относительно членства Украины и остается приверженной этому решению. Сейчас фокус должен быть на реализации реформ. Нужно продолжить реформы, чтобы обеспечить демократические политический контроль, институты и вооруженные силы", - сказал он.

"Чем ближе Украина к стандартам НАТО, тем ближе она к членству. Я не могу назвать дату, но мы продолжим поддерживать Украину", - добавил он.