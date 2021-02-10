Прибывающих в Ирландию из-за рубежа будут помещать на карантин в специальные гостиницы

ДУБЛИН, 10 февраля. /ТАСС/. Ряд гостиниц в Ирландии будет использоваться для изоляции граждан, прибывающих из-за рубежа, в рамках мер, принимаемых местными властями по борьбе с пандемией коронавируса. Об этом сообщил во вторник в интервью национальному телеканалу RTE вице-премьер ирландского правительства Лео Варадкар, уточнив, что соответствующий законопроект планируется принять и обнародовать на следующей неделе.

"Закон об организации обязательного карантина в гостиницах будет готов на следующей неделе", - сообщил Варадкар. Он напомнил, что, в соответствии с действующими в стране правилами, двухнедельная самоизоляция является обязательной для лиц, прибывающих в страну из ЮАР и Бразилии, где ранее были зафиксированы новые, более заразные штаммы коронавируса.

Карантин также должны соблюдать приезжающие с других направлений в том случае, если они не могут представить сертификат об отрицательном тесте на СOVID-19, сделанном не ранее чем за три дня до въезда в Ирландию.

"Заявки от ряда гостиниц находятся на рассмотрении", - пояснил вице-премьер. Он также сообщил о том, что ирландское правительство во взаимодействии с британской стороной работает над составлением общего "красного списка" стран в отношении которых будут действовать карантинные ограничения. "Мы также готовим обновленный план борьбы с эпидемией, который будет объявлен в последнюю неделю февраля. Там будет информация о том, когда и какие карантинные ограничения будут сниматься", - добавил Варадкар.

Действующий в Ирландии общенациональный карантин, третий по счету с начала пандемии, был введен с 24 декабря по 31 января, а затем продлен до 5 марта на фоне распространения британского штамма коронавируса. В Ирландии закрыты все магазины, кроме продуктовых и аптек, не работают школы, детские сады, строительные объекты. Гражданам предписано ограничивать социальные контакты узким семейным кругом, свободное передвижение разрешено лишь в пределах 5 км от дома. В последней ежедневной сводке Минздрав сообщил о выявлении во вторник 556 новых случаев инфицирования и 68 летальных исходах, связанных с коронавирусом. За все время пандемии в Ирландии заразилось 204 940 человек, 3 752 умерли.