Адвокат Трампа считает, что процесс импичмента разорвет США на части

ВАШИНГТОН, 10 февраля. /ТАСС/. Процесс импичмента уже бывшего президента Дональда Трампа в Сенате Конгресса США разорвет страну на части. Такое мнение выразил во вторник адвокат экс-главы государства Дэвид Шон, выступая в верхней палате законодательного органа.

"Этот процесс разорвет нашу страну на части так, как это, возможно, было всего однажды за всю историю", - отметил юрист, говоря о Гражданской войне в США (1861-1865). Он также подверг критике обвинителей из контролируемой демократами Палаты представителей Конгресса. "Они говорят нам, что проводят этот процесс во имя единства, но они не хотят единства", - уверен Шон, обвинив их в "чистой, грубой, ошибочной предвзятости". Он предположил, что процесс "откроет новые и более серьезные раны по всей стране", и сказал, что демократы стремятся не учитывать тех, кто голосовал за республиканца в 2016 году.

Юрист подчеркнул, что Трампу не были предоставлены надлежащие правовые процедуры. Он также назвал процесс импичмента попыткой "лишить избирательных прав более 74 млн американцев", поддержавших республиканца.

Адвокат бывшего президента подверг демократов в Палате представителей критике за то, что те требовали завершить процесс в кратчайшие сроки, но при этом отложили передачу статьи импичмента в Сенат на 12 дней. "В конце концов речь идет не только о Дональде Трампе или каком-либо отдельно взятом человеке. Речь идет о нашей конституции и злоупотреблении процедурой импичмента в политических целях", - добавил он.

Выступавший перед ним другой адвокат экс-президента Брюс Кастор утверждал, что если бы Трамп действительно совершил вменяемые ему правонарушения, то ему было бы предъявлено уголовное обвинение.