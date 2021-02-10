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В правящей партии Японии одобрили соглашение о ВРЭП

Как отмечает агентство Kyodo, одобрение должно поспособствовать намерению правительства Японии достичь ратификации соглашения в ходе нынешней сессии парламента

ТОКИО, 10 февраля. /ТАСС/. Совет по внешней политике правящей Либерально-демократической партии Японии одобрил соглашение о всеобъемлющем региональном экономическом партнерстве (ВРЭП), заключенное 15 ноября 2020 года. Об этом в среду сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что одобрение должно поспособствовать намерению правительства Японии достичь ратификации этого соглашения в ходе нынешней сессии парламента.

По данным агентства, документ вступит в силу, когда его ратифицируют парламенты более половины стран, заключивших соглашение.

Соглашение о ВРЭП подписали страны АСЕАН и пяти крупнейших торгово-экономических партнеров блока: Япония, Австралия, Китай, Новая Зеландия и Республика Корея. Это соглашение образует крупнейшую в мире зону свободной торговли с примерно 2,2 млрд потребителями и объемом ВВП в $28 трлн, что составляет более 32% от общего мирового объема ВВП. По прогнозам специалистов, к 2050 году общий ВВП стран ВРЭП может вырасти до $100 трлн.

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